رسمياً.. نابولي يحصل على خدمات لوبوتكا

الصفقة الشتوية الثانية للنادي الإيطالي

أعلن نادي نابولي الإيطالي، اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع ستانيسلاف لوبوتكا لاعب وسط سيلتا فيجو، لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

نابولي عمل على صفقة ضم الدولي السلوفاكي لمدة أسابيع، قبل التوصل لاتفاق مع ناديه الإسباني، ويظفر بخدماته في النهاية.

النادي الإيطالي كشف عبر موقعه الرسمي، عن ضم صاحب الـ25 سنة، وتواجده بتدريبات الفريق اليوم تحت قيادة المدرب جينارو جاتوزو.

ووفقاً للعديد من التقارير الصحفية، فإن قيمة التعاقد مع لوبوتكا وصلت إلى 20 مليون يورو، بالإضافة لـ4 ملايين أخرى كحوافز مستقبلية.

لوبوتكا وقع على عقد يربطه بنابولي حتى يونيو 2024، ومن المقرر تقاضيه 1.8 مليون يورو في الموسم.

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ويعتبر بذلك نجم سيلتا فيجو السابق، هو الصفقة الثانية لنابولي في يناير، بعد دييجو ديمي لاعب لايبزج، الذي انضم للفريق بـ12 مليون يورو.

جدير بالذكر أن لاعب نابولي الجديد يمتلك في رصيده 22 مباراة دولية مع سلوفاكيا، سجل خلالهم 3 أهداف، وارتبط من قبل بالانضمام لنابولي الصيف الماضي، لكن الصفقة لم تنجح قبل إعادة المحاولة مرة أخرى هذا الشهر.