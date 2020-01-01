ميسي: هذا هو الرقم القياسي الأهم بالنسبة لي

ليونيل ميسي قائد برشلونة يكشف عن الرقم القياسي الأهم الذي حققه خلال مسيرته الكروية.

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة عن الرقم القياسي الأفضل في مسيرته الكروية الذي حققه حتى الآن منذ انطلاق مشواره.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لشبكة "دازن" وأكد من خلالها أن الرقم الخاص بعدد أهدافه في الدوري الإسباني هو الأهم بالنسبة له.

وقال ميسي: "أعتقد أن الرقم الخاص بعدد الأهداف في الدوري الإسباني مميز وهام للغاية، لقد مر على هذه البطولة العديد من النجوم الكبار ضمن الأفضل في العالم، لذلك تصدر قائمة الهدافين هنا له ميزة كبيرة".

ميسي: ريال مدريد كان أكثر قوة في وجود كريستيانو رونالدو

وأضاف: "أعتقد أن ذلك يعد واحدًا من أفضل الأرقام التي حققتها على الإطلاق فأنا ألعب في الدوري الإسباني منذ سنوات طويلة".

وأكمل: "لا أعرف إذا ما كان بقية المهاجمين قد قاموا بالأمر بتلك الصعوبة التي قمت بها طوال لفترة طويلة مثلي لكن ذلك ساعدني على تسجيل العديد من الأهداف، وبالنسبة لي هو شرف كبير".

ويحتل ميسي في الوقت الحالي صدارة ترتيب هدافي الليجا عبر التاريخ برصيد 432 هدفًا سجلهم في 466 مباراة وخلفه كريستيانو رونالدو برصيد 311 هدفًا.

جدير بالذكر أن ميسي يتصدر جدول ترتيب هدافي الليجا للموسم الجاري برصيد 13 هدفًا بينما يحل كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد ثانيًا برصيد 12 هدفًا.