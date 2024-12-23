"ما هذا الهراء".. توتنهام يغضب جماهيره بسبب "لعبة الحبار" أمام ليفربول

ترويج للمسلسل..

استنكر عدد من مشجعي توتنهام العرض الترويجي الغريب لمسلسل "لعبة الحبار"، الذي تم تنظيمه في ملعب الفريق قبل مواجهة ليفربول أمس الأحد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر توتنهام في عقر داره بنتيجة 6-3، ليتراجع إلى المركز 11 في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 23 نقطة، بينما ابتعد ليفربول بالصدارة عند 39 نقطة.

وبينما كان فريق أنجي بوستيكوجلو يستعد لاستضافة الريدز، استمتع المشجعون في الملعب بأنشطة مختلفة مستوحاة من مسلسل نتفليكس الشهير "Squid Game (لعبة الحبار)".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتجول حراس Squid Game ببذلات وردية من المسلسل في مدرجات الملعب قبل انطلاق المباراة، كما وُضع منطاد عملاق لدمية (الحبار) يونج هي من خارج الملعب.

وتأتي الحملة ضمن شراكة بين توتنهام ونتفليكس لدعم إطلاق الموسم الثاني من Squid Game المقرر يوم 26 ديسمبر 2024، بعدما حقق الموسم الأول نجاحًا هائلًا على مستوى العالم.

وكتب أحد المشجعين على منصة إكس: "إنه مكان ترفيهي ثم نادٍ لكرة القدم"، وأضاف آخر: "ما هذا الهراء، نحن غير جادين للغاية، إنها مزحة".