بعد قهر إشبيلية.. سيميوني: تنظرون دائمًا لريال مدريد وبرشلونة لكني أعرف هدف أتلتيكو الأول

ماذا قال المدرب الأرجنتيني؟

تغنى دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، بأداء لاعبيه في الفوز الصعب على إشبيلية أمس الأحد، ضمن الجولة 16 من الدوري الإسباني.

وحوّل الأتلتي تأخره بنتيجة 3-1 حتى الدقيقة 61 من الشوط الثاني، إلى انتصار درامي بنتيجة (4-3) على ملعب ميتروبوليتانو، ليرفع الفريق رصيده إلى 35 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف ريال مدريد و3 نقاط خلف برشلونة المتصدر (والذي خاض مباراة أكثر).

وقال سيميوني، في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "الفريق يعمل بشكل جيد للغاية كوحدة واحدة، اليوم أسعدني اللاعبون كثيرًا برد الفعل الذي أظهروه بعد التبديلات".

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وأضاف: "نحن نستمر على نفس النهج من مباراة إلى أخرى ولن نغير شيئًا، أسمع انتقادات لريال مدريد وهي موجودة، وكذلك برشلونة يملك مدربًا يتمتع بعقلية رائعة، ينظر دائمًا إلى هذين العملاقين، لكنني لم أكن أكره مشاهدة فياريال وأتلتيك بيلباو لأن الابتعاد عن المركز الخامس هو دائمًا هدف (أتلتيكو) الأول".

وختم: "في موسم طويل، مع الكثير من المباريات في الليجا ودوري الأبطال وكأس الملك وكأس العالم للأندية، هناك العديد من المباريات ومن الواضح أننا سنضطر إلى المرور بمراحل مختلفة، الأمر الأكثر أهمية هو أن نكون أقوياء ونحافظ على توازن الفريق".

ويستعد أتلتيكو مدريد الذي حقق سلسلة من 9 انتصارات متتالية بمختلف المسابقات، لمواجهة سلوفان براتيسلافا يوم الأربعاء المقبل، ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.