نأمل أن يتم حسم الصفقة في الأسابيع المقبلة

اعترف أوريلين تشواميني، نجم ريال مدريد، بأن لاعبي الفريق الملكي يتناقشون في غرفة الملابس حول إمكانية وصول كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان هذا الصيف.

وينتهي عقد مبابي مع ناديه الفرنسي هذا الموسم، علمًا بأنه يحق له التوقيع مجانًا لأي نادٍ، وارتبط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد في نهاية الموسم.

وذكرت تقارير صحفية مؤخرًا أن مبابي قرر عدد تجديد عقده مع باريس، على أن ينتقل في صفقة مجانية إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.

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وقال تشواميني في تصريحات نقلتها صحيفة "ريليفو": "نتحدث عن ذلك في غرفة الملابس، لأننا نعلم أنها قضية مهمة. كان هذا هو الحال منذ بضع سنوات، لذلك نأمل أن يتم حل الأمور في الأسابيع المقبلة".

وعندما سئل عما إذا كان مبابي قد تحدث معه حول احتمال الانضمام إلى ريال مدريد، علق: "بالنسبة لي شخصيًا، لم يعلن أي شيء. وإذا أخبرني فلن أقول بالتأكيد!".