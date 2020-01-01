لن أرحل عن العين .. لابا كودجو يصدم المهتمين بضمه

الإيفواري كودجو يكشف موقفه من الاستمرار مع العين.

كشف الكونغولي لابا كودجو، مهاجم نادي العين الإماراتي، عن موقفه من الرحيل عن ناديه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد اهتمام بعض الأندية العربية بضمه خلال الفترة الماضية.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن هناك بعض الأندية العربية التي ترغب في ضمه، أبرزها الأهلي المصري.

لابا كودجو قال خلال تصريحات تليفزيونية: "كل ما تردد حول مفاوضات بعض الأندية معي ليس صحيحًا، وهذه الشائعات مرفوضة وأخبار مغلوطة، لأنني لاعب العين، وفخور بانتمائي لهذا النادي".

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المهاجم الإيفواري تابع: "نحن هنا في العين أكثر من عائلة، وتلك هي كلمة السر، التي تعزز من روح الفريق بين اللابين والجهاز الفني، بجانب الإدارة والجماهير، داخل وخارج الملعب".

لاعب العين أردف: "دائمًا ما نتواصل مع بعضنا البعض، ونتفقد الأحوال وأنا باقٍ في العين، وعقدي مستمر مع فريقي حتى 2022".

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وواصل: "أعيش الآن أفضل أوقاتي رفقة العين، لأنني وجدت هنا عائلة رائعة، تتألف من زملائي اللاعبين والجهاز الفني والإداري، وحظيت بالدعم المطلق من جانب الجماهير، وسرعان ما تأقلمت، وأتمنى إكمال الموسم".

واختتم كودجو تصريحاته قائلًا: "لا أهتم بشراء سيارة خاصة بي، لأن النادي موفر كل شيء لي، ومنزلي قريب جدًا من مقر تدريبات الفريق، ولا أعاني من أي صعوبات في هذا الأمر، وتركيزي منصب على الدفاع عن شعار الفريق".

ويقدم لابا كودجو مستويات رائعة رفقة العين الإماراتي، حيث لعب 18 مباراة بدوري الخليج العربي الإماراتي، سجل فيهم 19 هدف وصنع 4 أهداف.