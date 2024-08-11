"فوجئت أنه لم يركل المكتب".. الممر الشرفي للاعبي السيتي يغضب أسطورة مانشستر يونايتد!

بعد التتويج بدرع الاتحاد..

وقف لاعبو مانشستر يونايتد في ممر شرفي لتحية لاعبي مانشستر سيتي، قبل تسلمهم ميداليات التتويج بدرع الاتحاد أمس السبت على ملعب ويمبلي.

وخسر الشياطين الحمر بركلات الترجيح أمام جيرانهم بنتيجة (7-6)، بعد أن تعادل الفريقان في الوقت الأصلي (1-1).

وقال أدريان دورهام محلل قنوات talkSPORT: "لا أستطيع أن أتخيل روي كين يفكر في شيء من هذا القبيل، هل يمكنك أن تتخيله جزءًا من ممر شرفي يصفق للاعبي السيتي؟".

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ورد عليه دارين بينت: "نظرت إلى روي هناك، وفوجئت بأنه لم يركل المكتب، مكتب قنوات ITV (حيث يحلل المباراة) لأنه كان هناك يراقب".

وأضاف دورهام: "لقد وضع كين يديه في جيبه ولم ينظر حتى إلى الممر الشرفي".

من جهته، قال قائد مانشستر يونايتد السابق: "المهم بالنسبة ليونايتد هو الحفاظ على لياقة اللاعبين، الفريق قوي جدًا، إذا حافظوا على لياقة جميع لاعبيهم، سأكون متفائلًا جدًا في الموسم المقبل".

وختم: "ما زلت أعتقد أن المدرب كان يريد أن يرى المزيد من الصلابة في المباراة، من المؤكد أنك تتوقع أن يكون يونايتد منافسًا على المراكز الأربعة الأولى إذا حافظ اللاعبون على لياقتهم".