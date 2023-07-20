لم يتجرع مرارة الفضيحة فقط .. ودية النصر وسيلتا فيجو تهدد كريستيانو رونالدو بخسارة 170 مليون يورو!

الدون في موقف قانوني صعب عقب ودية سيلتا فيجو..

أزمة كبيرة تعرض لها البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، بعد فضيحة فريقه أمام سيلتا فيجو الأسباني، ليست بسبب الأمور الفنية، إنما الأمر قانوني.

الدون شارك قبل أيام قليلة في 24 دقيقة من هزيمة فريقه الكبيرة أمام الفريق الإسباني بخماسية نظيفة، ضمن معسكر الإعداد المقام في البرتغالي، للموسم الجديد، فيما اعتبره الكثيرون بالـ"الفضيحة".

لكن ليست هنا المشكلة، بل في الصور التي انتشرت لرونالدو من المباراة، والتي أظهرت أنه رغم تمثيله لشركة "نايك" منذ عام 2003م، إلا أنه خلال ودية سيلتا فيجو ارتدى "واقي ساق" مصمم من شركة "أديداس" المنافسة للأولى.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن مخاطرة رونالدو بهذا الشكل، قد تجعله يخسر عقده الموقع مع "نايك" قبل عشر سنوات مقابل ما لا يقل عن 170 مليون يورو.

وأبدت الصحيفة تعجبها من ارتداء صاروخ ماديرا لواقي ساق Adidas X Pro، كونه عادة ما يرتدي واقٍ خاص، ليس تابعًا لهذه الشركة.