"لم أنته بعد".. تصريح حاسم من بوجبا بشأن عودته: اسألوا يوفنتوس عن هذا الأمر!

ماذا قال النجم الفرنسي؟

كشف الفرنسي بول بوجبا، لاعب يوفنتوس، موقفه من اعتزال كرة القدم، بعدما صدر قرار إيقافه لمدة 4 سنوات؛ بسبب تعاطي المنشطات.

وقال بوجبا، في تصريحات لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "لا أنظر أولئك الذين يقولون إنني انتهيت، أريد أن أقاتل من أجل مسيرتي، وأنا متفائل، أنا لم أنته بعد، أتدرب بقوة، وما زلت لاعب كرة قدم بنسبة 100%، ولا أستطيع الانتظار للعودة إلى الملعب".

وأضاف: "أنا سعيد للغاية برؤية حب الناس لي (حضر مباراة فرنسا وبلجيكا باليورو أمس الإثنين)، لم أتواجد على أرض الملعب منذ فترة، لذا فإن سماع الناس يهتفون باسمي كان أمرًا ممتعًا حقًا".

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وواصل: "إذا لم تشاهد مقطع فيديو أقول فيه إنني سأتوقف عن لعب كرة القدم، فهذا لأنني ما زلت لاعب كرة قدم، ما زلت هنا، ولدي فرصة لمحاربة ما أراه ظلمًا".

وسُئل بوجبا عن إنهاء عقده مع نادي يوفنتوس بسبب قرار الإيقاف، فختم: "ما زلت لاعبًا في يوفنتوس وأعتقد أنه يتعين عليك أن تسألهم، لدي عقد ولم أتحدث بعد إلى المدير أو المدرب، أعتقد أنهم ينتظرون الاستئناف (على العقوبة)".