لماذا لا يشارك ريكي بوتش مع برشلونة؟ كومان ينتقده علنًا!

هجوم ضارٍ من الهولندي على الموهوب الكتالوني..

هاجم المدير الفني لبرشلونة رونالد كومان لاعبه الموهوب ريكي بوتش، وشدد على أنه يحتاج إلى التحسن في جوانب عديدة حتى يتمكن من المشاركة مع البرسا في الفترة المقبلة.

بوتش يصنف كأحد أهم المواهب الموجودة في برشلونة، ومع ذلك فهو لم يحظ قط بقبول كومان سواء في الموسم الماضي أو هذا الموسم على الرغم من اعتراف الهولندي بحاجته للاعب في وسط الملعب.

هذا الموسم لم يشارك بوتش على الإطلاق وظل حبيسًا لدكة البدلاء في أول أربع مباريات، وقبلها رفض الرحيل عن برشلونة معارًا إلى أي نادٍ آخر رغم كثرة العروض المقدمة بشأنه.

كومان بدوره رد على أسئلة الصحفيين حول عدم الاعتماد على بوتش خلال المؤتمر الصحفي لمباراة غرناطة، فقال "يجب عليه أن يتحسن في العديد من جوانب كرة القدم".

وتابع المدرب الهولندي "كانت لديه الفرصة أن يلعب بعض الدقائق في المباراة الأخيرة (أمام بايرن ميونخ) ولكن كان عليّ أن أقحم لاعبًا آخر في محل المصاب جوردي ألبا".

وأتم كومان الهجوم على بوتش بقوله "عليه أن يعمل مثل أي لاعب شاب من أجل الحصول على فرصة".

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رغم عدم اقتناع كومان بقدرات بوتش، لكن يبرز اقتناع كبير من إدارة برشلونة باللاعب صاحب الـ19 عامًا، والدليل على ذلك عدم ضغطها عليه للرحيل بل وحثه على القتال على مركزه هذا الموسم.

تجدر الإشارة هنا إلى أن صحيفة موندو ديبورتيفو أوردت من قبل اشتراط جوان لابورتا على كومان منح الدقائق لبوتش وصامويل أومتيتي لتجديد عقده لعام آخر.

لكن في الأيام الأخيرة باتت فكرة تمديد عقد كومان أقرب إلى الاستحالة، فبعد الهزيمة من بايرن ميونخ فقد المدرب ثقة الإدارة والجماهير وبات الحديث كثيرًا عن إمكانية إقالته مع أول تعثر.