كومان: لست قلقًا على مستقبلي مع برشلونة!

رونالد كومان يؤكد أنه لا يوجد ما يخشاه بشأن مستقبله مع برشلونة.

يعد مستقبل الهولندي رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة واحدًا من بين أكثر الأمور الشائكة في النادي الكتالوني خلال الفترة الحالية.

عقد كومان مع برشلونة يمتد حتى الثلاثين من يونيو 2022، وحتى الآن لم يضمن تجديد تعاقده، في ظل رغبة جوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني في الحصول على مدرب جديد، أو أن يبقى الهولندي لكن بشروط الإدارة.

كومان، وخلال المؤتمر الصحفي المخصص لمباراة غرناطة، والتي تقام مساء الإثنين على ملعب "كامب نو" ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، تحدث عن عدد من الأمور المتعلقة بالنادي الكتالوني، ومن بينها مستقبله مع الفريق.

ماذا قال كومان عن مواجهة غرناطة؟

وفي بداية المؤتمر الصحفي تحدث كومان عن مواجهة غرناطة، وطريقة لعب الفريق الأندلسي، والمخاطر التي قد يسببها.

وقال الهولندي: "لكل مدرب أفكاره، لكن لديهم نظامًا واضحًا ويلعبون بطريقة 4-3-3 بشكل عمودي".

وأضاف: "لديهم لاعبين يمتلكون الثقة من مباراة الموسم الماضي، لكن سنلعب على أرضنا ووسط جمهورنا، ولا يمكن مقارنة ذلك بما حدث الموسم الماضي".

غرناطة تمكن من الفوز على برشلونة بنتيجة 2-1 على ملعب "كامب نو" في المباراة التي أقيمت لحساب الجولة 33 من الدوري الإسباني، وهي الهزيمة التي قضت على آمال برشلونة في المنافسة على لقب "الليجا".

❝We can't compare this game with the one from last season, because we will have our fans at Camp Nou.❞



— Manager @RonaldKoeman ahead of Monday's #BarçaGranada pic.twitter.com/GKCoqZ0BPd — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 19, 2021

ماذا قال كومان حول مستقبله مع برشلونة؟

وتطرق كومان خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن الشائعات الصحفية المحيطة بالفريق ومستقبله، وقال الهولندي: "هناك أشياء مبالغ فيها".

وأضاف: "هناك تغييرات في الفريق، وإصابات والكثير من اللاعبين الشباب، قد لا يكون علي الإجابة قبل مباراة بايرن ميونخ عما إذا كنت سأجدد لعام آخر، والآن الأسئلة التالية ستكون حول ما إذا كنت خائفًا بشأن مستقبلي".

وتابع: "نحن واثقون من قدرتنا على الفوز بالمباريات، لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه، آمل أن يعود الناس للحديث حين يكون لدينا المزيد من اللاعبين المتاحين، أعرف أن النتائج مهمة، ليس لدي خوف على مستقبلي، في النهاية النادي والرئيس من يقررون".

ماذا قال كومان عن موعد عودة أنسو فاتي؟

كومان أجاب على سؤال يتعلق بعودة أنسو فاتي للعب مع برشلونة، وقال: "لم نحدد موعدًا لعودته، لكنه يعمل مع الفريق".

وأضاف: "قد يكون في غضون أسبوع أو عشرة أيام، نعلم أننا نفتقد للهجوم، وإذا كان أنسو فاتي قادرًا على المشاركة فهذا مهم، نحن نتحدث عن لاعب رائع".

هل هناك حملة ضد كومان؟

كومان تحدث خلال المؤتمر الصحفي عما إذا كان يعتقد أن هناك حملة ضده لحمله على الاستقالة من تدريب برشلونة.

وقال الهولندي: "لكل شخص الحق في أن يقول رأيه، بالتأكيد هناك أشخاص يؤيدون رونالد كومان وأشخاص ضده".

وأضاف: "أنا لا أتحدث، هناك أشخاص يريدون مني أن أستمر، وهناك آخرون يعتقدون بضرورة البحث عن مدرب آخر، هذا لا يمكن تغييره".

ماذا قال كومان عن أجويرو وكوتينيو؟

المدرب الهولندي تحدث أيضًا خلال المؤتمر الصحفي عن الموعد المنتظر لعودة الأرجنتيني سيرخيو أجويرو، والبرازيلي فيليبي كوتينيو إلى برشلونة.

وقال كومان: "أجويرو لا يزال يعمل مع الأطباء، ولا يزال يفتقر إلى اللياقة اللازمة".

وفيما يخص البرازيلي قال كومان: "كوتينيو دخل وقدم أداءً جيدًا في آخر مرة، وسنقرر ما إذا كان بإمكانه اللعب أساسيًا، لن يلعب لمدة 90 دقيقة، علينا أن نبحث عن الأفضل للفريق وله".

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