لماذا حلّ باريس سان جيرمان في المركز الثاني في المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا 2022-23؟

تأهل نادي باريس سان جيرمان إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على يوفنتوس في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بنتيجة 2-1.
النادي الباريسي كان متصدرًا للمجموعة قبل الجولة الأخيرة، لقد فقد الصدارة لصالح بنفيكا وحلّ في المركز الثاني ليضمن المزيد من الإثارة في قرعة دوري أبطال أوروبا المقررة يوم الإثنين المقبل.
فما السبب الذي أدى إلى وجود باريس سان جيرمان في المركز الثاني من المجموعة الثامنة رغم حصوله على 14 نقطة بالتساوي مع بنفيكا.
جول يصحبكم في تقرير لمعرفة القوانين واللوائح التي تحدد التأهل في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
موعد قرعة دور الـ 16 فى دوري أبطال أوروبا 2022-23 والقنوات الناقلة
كيف يتم ترتيب الأندية المتساوية في النقاط في دوري أبطال أوروبا؟
في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا ، يتم تقسيم الأندية إلى مجموعات مكونة من أربعة فرق، ويتم ترتيبهم بحسب عدد النقاط، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني إلى أدوار خروج المغلوب، وبالنسبة لصاحبي المركزين الثالث والرابع يرحل أحدهما إلى مسابقة الدوري الأوروبي ويودع الآخر المسابقات القارية نهائياً.
لكن في حال تساوي أكثر من فريقين في عدد النقاط، يتم ترتيب الجدول على النمط الآتي:
- قاعدة المواجهات المباشرة بين الأندية التي تساوت في عدد النقاط
- فارق الأهداف في المباريات التي لُعبت بدور المجموعات
- فارق الأهداف في المباريات التي لُعبت بين الأندية التي تساوت في عدد النقاط
- اللجوء إلى عدد الأهداف التي تم تسجيلها في المباريات التي لُعبت بين الأندية التي تساوت في عدد النقاط في كل المباريات
- اللجوء إلى عدد الأهداف المسجلة خارج الأرض في المباريات التي لُعبت بين الأندية التي تساوت في عدد النقاط
إذا استمر التعادل في كل المعايير السابقة، يتم إعادة تطبيقها على النحو التالي:
- فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة
- عدد الأهداف التي سُجلت في كل مباريات المجموعة
- عدد الأهداف التي سُجلت خارج الأرض في كل مباريات المجموعة
- عدد الانتصارات في كل مباريات المجموعة
- عدد الانتصارات في المباريات التي لُعبت خارج الأرض ضد كل أندية المجموعة
- نقاط تأديبية ( بطاقة حمراء مباشرة = خصم 3 نقاط، بطاقة صفراء = خصم نقطة، طرد بسبب بطاقتين صفراوتين في مباراة واحدة = خصم 3 نقاط )
- بحسب تصنيف الاتحاد الأوروبي
لماذا تأهل باريس سان جيرمان في المركز الثاني عن المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا 2022-2023؟
نجح باريس سان جيرمان في الحصول على 14 نقطة بالتساوي مع بنفيكا، وذلك بعد تحقيق الفوز في 4 مباريات وتعادل مرتين دون أي خسارة.
وفي حال التساوي في النقاط فيكون اللجوء الأول للمواجهات المباشرة، وفي هذه الحالة فإنّ المواجهات المباشرة انتهت بالتعادل بالنتيجة ذاتها 1-1 في الذهاب والإياب.
وفي حال اللجوء إلى فارق الأهداف، فإنّ باريس سان جيرمان سجل 16 هدفًا واستقبل 7 أهداف أي أن الفارق +7 أهداف، وهو بالضبط ما ينطبق على بنفيكا، إذ تمكن الفريق البرتغالي من سحق مكابي بسداسية مقابل هدف ليعادل الكفة ويصبح الفارق +7 أيضًا.
ولأن الأهداف المسجلة والمستقبلة للفريقين متساوية، فتم اللجوء للقاعدة التالية وهي عدد الأهداف خارج الأرض، وهنا تفوق بنفيكا.
بنفيكا سجل 9 أهداف واستقبل 3 في الأهداف خارج الأرض، بينما بالنسبة لباريس سان جيرمان فقد سجل 6 أهداف واستقبل 3 ليصبح المركز الثاني من نصيبه.
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