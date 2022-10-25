موعد قرعة دور 16 دوري أبطال أوروبا 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا 2022-23، وما هي القنوات الناقلة؟ وما هي الفرق المتأهلة إلى ثمن نهائي البطولة؟

ربما تبدأ الإثارة الحقيقة لبطولة دوري أبطال أوروبا من الأدوار الإقصائية، وبالتحديد من دور الـ16، حيث تترقب الجماهير حول العالم للتعرف على باقي المتأهلين إلى ثمن نهائي ذات الأذنين.

يتأهل عن كل مجموعة أصحاب المركزين الأول والثاني، فيما ينتقل الفريق صاحب المركز الثالث إلى الدوري الأوروبي، وتبدأ المواجهات الحاسمة من المسابقة نحو اللقب الأغلى على مستوى بطولات الأندية الأوروبية.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2022-23، والقنوات الناقلة

وتتحدد مباريات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بنظام القرعة، وفي هذا التقرير من جول نستعرض معكم موعد قرعة ثمن النهائي، وكل ما تريد معرفته في هذا الصدد.

ما هو موعد قرعة دور 16 دوري أبطال أوروبا 2022-23؟

تنتهي مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2022-23 يوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022، وتقام قرعة دور الستة عشر من البطولة الإثنين 7 نوفمبر 2022.

الحدث الموعد قرعة دور 16 دوري أبطال أوروبا 2022-23 الإثنين 7 نوفمبر 2022،

12:00 مصر، 13:00 السعودية

ما هي القنوات الناقلة لقرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا 2022-23؟

يتم إذاعة قرعة الأدوار الإقصائية من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا عادةً عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا القناة الإخبارية المفتوحة.

كما سيتم بث القرعة من خلال القناة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم عبر يوتيوب.

الحدث القنوات الناقلة قرعة دور 16 دوري أبطال أوروبا 2022-23 UEFA YouTube

beIN Sports

ما هي الفرق المتأهلة لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2022-23؟

بصورة رسمية تأهلت الأندية الآتية لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا:

المجموعة الفريق المتأهل الأولى نابولي الثانية كلوب بروج الثالثة بايرن ميونخ الرابعة لم يتأهل فريق بعد الخامسة لم يتأهل فريق بعد السادسة ريال مدريد السابعة مانشستر سيتي الثامنة لم يتأهل فريق بعد

ما هو نظام قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2022-23؟

يتم تقسيم الفرق إلى فئتين، الفئة الأولى تحتوي على أصحاب صدارة مجموعاتهم، والثانية على أصحاب الوصافة.

لا يمكن أن يلتقي فريقان من نفس المجموعة في دور الـ16، وكذلك تجنب القرعة وقوع فريقين من نفس البلد في مواجهات هذا الدور.

بتجنب أصحاب المجموعة الواحدة والبلد ذاتها، تُسقط القرعة أصحاب المراكز الأولى في مواجهات مع فرق الوصافة.

ما هو موعد دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2022-23؟

ستقام الدفعة الأولى من مباريات الذهاب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يومي 14 و15 فبراير 2023، والدفعة الثانية بالأسبوع التالي في يومي 21 و22 فبراير.

أما مباريات الإياب، فيقام الجزء الأول منها يومي 7 و8 مارس 2023، ويختتم دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا بمباريات يومي 14 و15 مارس 2023.