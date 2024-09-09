حذفها خلال دقائق.. رسالة غامضة من نيكو ويليامز بعد فوز إسبانيا على سويسرا

يريد إسكات من؟

أثار نيكو ويليامز، نجم منتخب إسبانيا، حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بعد انتصار لاروخا على سويسرا على ملعب جنيف في دوري الأمم الأوروبية.

وحقق المنتخب الإسباني انتصارًا كبيرًا بنتجية 4-1 خارج الديار، رغم تعرض روبين لو نورماند للطرد في الدقيقة 20، بينما كانت النتيجة (2-0) للضيوف.

وكتب ويليامز، الذي قدم أداء جيدًا خلال مشاركته في 59 دقيقة، رسالة غامضة على حسابه الرسمي بمنصة إكس، اكتفى فيها بالقول: "بلا بلا بلا" مع رمز تعبيري يشير إلى (طلب الصمت)، قبل أن يحذفها خلال دقائق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحسب صحيفة "ماركا"، فقد حصدت تغريدة لاعب أتلتيك بيلباو، خلال 30 دقيقة فقط، 2000 إعجاب وردود فعل كثيرة من المتابعين، ارتبط أغلبها بمسلسل انتقاله غير المكتمل إلى برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية الفائتة.

وتعرض نيكو لانتقادات من بعض مشجعي برشلونة، الذين وصفوا أداء اللاعب بالسيئ، مذكرين إياه بأنه "لم يسجل أو يصنع أي هدف منذ بداية الموسم".

في المقابل، أبدى آخرون رغبتهم في رؤية نيكو ويليامز داخل كامب نو في الموسم المقبل، علمًا بأنه صرح قبل أيام قليلة بأنه يريد البقاء عامًا آخر في الفريق الباسكي والاستمتاع في أوروبا مع أتلتيك بيلباو.