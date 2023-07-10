لماذا تم إبعاد وليد معاذ؟ .. كشف مخطط الأهلي ومفاجأة عالمية في الطريق

لا فاز وليد معاذ برئاسة الأهلي ولا بمقعد الرئيس التنفيذي!

بينما كان ينتظر جمهور الأهلي السعودي الإعلان عن تعيين وليد معاذ؛ رئيس النادي السابق، كرئيسًا تنفيذيًا في المجلس الجديد برئاسة خالد العيسى، تفاجأ الجمهور بإبعاده.

معاذ رحل عن منصبه بعدما تقرر حل مجالس إدارات الرباعي الكبير الأهلي، الاتحاد، الهلال والنصر، إثر استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على 75% من ملكية كل منهم، وفاز بعد ذلك العيسى بالرئاسة بالتزكية في الانتخابات.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" أنه تقرر أن يستمر يزن الشريف في منصب الرئيس التنفيذي للنادي الجداوي خلال الفترة الحالية، وهو ما اعترض عليه قطاع عريض من جمهور الراقي، مطالبين بتعيين وليد معاذ بدلًا منه.

وكشفت الصحيفة الهدف من وراء استمرار الشريف واستبعاد معاذ، موضحة أنه سيتم تعيين رؤساء تنفيذيين غير سعوديين، يمتلكون خبرة جيدة في دوريات وأندية عالمية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تقديم بعض السير الذاتية لبعض الرؤساء التنفيذيين المرشحين بالفعل، من أجل مناقشتها خلال اجتماعات مجالس الإدارات المقبلة.