"سيرجعه لدوري يلو من الدور الأول!" .. أين وليد معاذ؟ مفاجأة حول الرئيس التنفيذي الجديد للأهلي

ما الذي قد جد في الأهلي كي يتم تهميش وليد معاذ بعد الحديث عن احتمالية توليه منصب الرئيس التنفيذي؟!

يبدو أن وليد معاذ؛ رئيس الأهلي السعودي السابق، لن يكون له دورًا في النادي خلال الموسم المقبل، رغم تمسك الجماهير به بشدة!

معاذ رحل عن رئاسة الراقي بعدما استحوذ صندوق الاستثمارات العامة على نسبة 75% من ملكية النادي، ليتم حل مجلس الإدارة، وإجراء انتخابات جديدة، أتت بخالد العيسى رئيسًا بالتزكية.

بعض التقارير كانت قد زعمت أن معاذ سيتولى منصب الرئيس التنفيذي للنادي في مجلس العيسى، لكن يبدو أنه قد جد جديد في الوضع داخل قلعة الكؤوس.

وفقًا لعطيه البلادي؛ نائب رئيس المركز الإعلامي للنادي الجداوي سابقًا، فإنه تقرر استمرار يزن الشريف في منصب الرئيس التنفيذي، بعدما كان شاغلًا للمنصب نفسه في مجلس وليد معاذ.

ورغم أن الإعلان الرسمي لم يخرج بعد من الأهلي، إلا أن الغالبية العظمى من الجماهير تفاعلت مع مزاعم البلادي، غاضبة من تهميش معاذ.

وكتب أحدهم، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يزن الشريف صار الرئيس التنفيذي الدائم !!! يعني لا وليد معاذ ولا تيسير بالنادي!!!ايش يعني الكلام ذا وين اللي ما عندهم غير السومة راح السومة قال يورونا حملتهم على اللي قاعد يحصل بالأهلي والا انتم مشكلتكم بس ان السومة يروح!!! اقسم بالله الأهلي قاعد ينعاد له نفس السيناريو يا عالم!"، وأضاف آخر: "عني مو مؤقتاً!!!!! طيب وليد وتيسير خلاص! شافوهم انتشلوا الاهلي من اللي كان فيه قالوا لا ذولي ما ينفع يستمرون خلينا نجيب اللي يماطل ويتلكع عشان يرجع يهبطونه مرة ثانية؟!!!!!!"، فيما علق ثالث: "الله يعوض سنرجع إلى الأولى من الدور الأول".