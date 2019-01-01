لماذا تأخر الإعلان عن انضمام كارليتوس للوحدة؟

مهاجم ليجا وارسو أتم اتفاقه مع الفريق

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أتم الوحدة اتفاقه مع كارلوس دانييل لوبيز والمعروف بكارليتوس على اللعب له بدءً من الموسم الجديد منذ عدة أيام، لكنه رغم هذا لم يُعلن عن الصفقة رسميًا حتى الآن.

وأعلن النادي الإماراتي اليوم تعاقده رسميًا مع نيكولاس ميليسي بالإعارة من الظفرة.

صحيفة الاتحاد الإماراتية أوضحت أن الاتفاق موجود بالفعل بين الوحدة وليجا وارسو وكارليتوس، لكن مرض أحد أقارب اللاعب حال دون الإعلان عن الصفقة رسميًا.

إذ يُفضل المهاجم الإسباني الاطمئنان على قريبه المصاب بمرض خطير أولًا قبل التوقيع على عقود انضمامه للوحدة.

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وتُعد الصفقة إضافة هجومية قوية للوحدة قبل انطلاق الموسم الجديد، إذ أحرز صاحب الـ29 عامًا 16 هدفًا وصنع 6 آخرين خلال 36 مباراة لعبها في الدوري البولندي الموسم الماضي.

وكان كارليتوس قد انضم لليجا وارسو الصيف الماضي قادمًا من فيسلا كراكوف الذي تُوج معه بلقب هداف الدوري البولندي برصيد 24 هدفًا موسم 2017-2018 وفاز كذلك بلقب أفضل لاعب في البطولة.