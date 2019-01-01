لماذا اختار دي يونج القميص رقم 21 في برشلونة؟

تعرف على سبب اختيار دي يونج ارتداء القميص رقم 21 في برشلونة

كشف فرينكي دي يونج، لاعب برشلونة، السبب وراء اختياره الرقم 21 مع النادي الكتالوني والقصة التي جعلته متمسكًا به.

دي يونج تقدم رسميًا لاعبًا للبلوجرانا مساء أمس، الجمعة، دون أن يحمل قميصه أي رقم.

وقال صاحب الـ 22 عامًا في تصريحات للصحافة الهولندية: "كان لديّ فرصة اختيار أكثر من رقم مع برشلونة وعرضوا عليّ بالفعل ولكني فضلت 21".

وتابع: "لقد أحضرت جميع عائلتي لمراسم تقديمي للنادي الكتالوني عدا جدي لأبي هانز دي يونج لأنّه تُوفي في عيد ميلادي الـ 21 ووقتها قررت أن أستخدم هذا الرقم دائمًا تخليدًا لذكراه".

ورفض لاعب أياكس السابق أن يكتب اسمه على القميص "فرينكي" والذي يشبه حروف شركة "نايكي" الراعية الرسمية لقمصان النادي.

هكذا قدم دي يونج نفسه إلى جمهور برشلونة في الكامب نو 👀pic.twitter.com/NPrVEi1yvR — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 5, 2019

اللاعب فضّل كتابة أول حرف من اسمه ثم دي يونج على قميصه.

جدير بالذكر أنّ برشلونة تعاقد مع اللاعب رسميًا في يناير الماضي بعقد يبدأ سريانه في الأول من يوليو الجاري.