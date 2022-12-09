لك في نوير عبرة .. لا تتحدى ميسي يا نوبرت!

الفشل أمام ميسي هو الواقع!

أحيانًا تأتيك الفرصة مرة ولا تغتنمها فما بالك إذا جاءتك مرتان وفشلت، وما بالك إذا قمت برفع رايات التحدي أمام ليونيل ميسي أسطورة كرة القدم الأرجنتينية فكيف سيكون حالك؟.

أندريس نوبرت حارس مرمى هولندا صرح قبل مواجهة الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم أنه يقدر على التصدي لركلة جزاء أمام ميسي.

وهو ما فشل فيه الحارس الهولندي مرتين في اللقاء، عندما سجل ميسي الهدف الثاني للأرجنتين من علامة الجزاء في الدقيقة 71، ثم من جديد عندما سجل الركلة الترجيحية الأولى التي مهدت طريق راقصي التانجو للتأهل إلى دور نصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

على ما يبدو أن نجم الألبيسيليستي يعشق التحديات، حيث سبق وأن قام مانويل نوير بتحدى ميسي قبل مواجهة برشلونة وبايرن ميونخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2015، حينها صرح الحارس الألماني: "عندما نتقابل على أرضية الملعب سأريه من هو الزعيم كما فعلت في نهائي كأس العالم 2014".

وقتها سجل ميسي ثنائية في فوز برشلونة بثلاثية دون رد، ساهمت في تأهل البرسا إلى النهائي الذي حسمه على حساب يوفنتوس في النهاية.

الجدير بالذكر أن منتخب الأرجنتين تأهل إلى الدور نصف النهائي لمواجهة كرواتيا يوم الثلاثاء القادم على استاد لوسيل.