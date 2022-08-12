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هولندا vs الأرجنتين

عملاق هولندا يتحدى ميسي: إنسان مثلنا في النهاية!

أحمد الغنام
12:12 م غرينتش+2 8‏/12‏/2022
Andries Noppert, Lionel Messi GFX
حارس هولندا يؤكد قدرته على الوقوف في وجه ليونيل ميسي قائد الأرجنتين خلال مواجهة المنتخبين في ربع نهائي كأس العالم 2022.

قرر أندريس نوبرت حارس مرمى منتخب هولندا أن يرفع راية التحدي في وجه ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، قبل مواجهة المنتخبين في ربع نهائي بطولة كأس العالم 2022.

نوبرت كان مفاجأة منتخب هولندا الحقيقية في مونديال قطر، بعدما اعتمد لويس فان خال مدرب "الطواحين" بشكل أساسي على الحارس قليل الخبرة، حيث شارك في مباراته الأولى مع منتخب بلاده في كأس العالم 2022.

الحارس العملاق الذي يتخطى طوله المترين شارك أساسيًا مع منتخب هولندا في كافة المباريات حتى الآن، ويقدم أداءً ثابتًا للغاية في حماية عرين "الطواحين".

نوبرت تحدث عن احتمال مواجهة ميسي في ركلة جزاء في تصريحات نقلتها محطة "talkSport" الإنجليزية قائلًا: "أنا مستعد دائمًا لذلك".

وأضاف: "يمكنه أن يخطئ رأينا ذلك في بداية هذه البطولة، لذلك هو في نهاية المطاف إنسان مثلنا".

واختتم نوبرت: "من المؤكد أن ميسي جيد للغاية، لكن بالتأكيد يمكنني أن أتصدى لركلة جزاء منه".

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