لقطة حارس تشيلسي تثير سخرية جماهير النصر من الهلال

خسر الهلال مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية، على يد نظيره تشيلسي الإنجليزي بهدف دون رد، ولكن الزعيم قدم مستوى مميزًا للغاية، نال إشادة الجميع به.

الهلال يستعد لمواجهة الأهلي المصري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية، والمقرر لها مساء يوم السبت القادم بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ما هي قصة صورة كيبا حارس تشيلسي أمام الهلال؟

ونشر الإعلامي الرياضي محمد أبو هداية، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة بها صورة تُظهر حارس تشيلسي كيبا يتواجد في نصف الملعب يجلس على أرضية الملعب.

وعلق على الصورة قائلًا: "حارس تشيلسي يُصادق على الأداء المشرف وجودة المشاركة".

أبو هداية تغاضى عن المستوى الرائع الذي ظهر به نادي الهلال، ونال به إشادة الجميع بالرغم من الهزيمة، وسخر من هزيمته أمام تشيلسي.

💠 حارس تشيلسي يُصادق على الأداء المشرف وجودة المشاركة ‼️ pic.twitter.com/nlVji1ViH7 — محمد أبوهداية🇸🇦 (@mabuhedaih) February 9, 2022

ما هو رد فعل جمهور النصر على صورة كيبا؟

ونالت الصورة سخرية جماهير نادي النصر من الهلال، واعتبروها دليلًا على أن المباراة كانت من جانب واحد فقط وهو تشيلسي الإنجليزي، وأن المباراة كلها كانت في ملعب الفريق الأزرق.

بينما دافعت جماهير الهلال عن فريقها، وأكدت على أن الفريق الأزرق قدم مباراة تاريخية أمام بطل أوروبا بالرغم من الهزيمة.

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