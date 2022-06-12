لفتة رائعة .. نجوم البرازيل يساندون بيليه بعد الفوز على كوريا

لاعبو منتخب البرازيل أظهروا دعمهم إلى الأسطورة بيليه بعد الفوز العريض على كوريا الجنوبية في ثمن نهائي مونديال 2022.

قام نجوم منتخب البرازيل بلفتة رائعة تجاه بيليه أسطورة "السيليساو" بعد فوزهم العريض على كوريا الجنوبية في دور الستة عشر من بطولة كأس العالم 2022.

منتخب البرازيل تمكن من العبور إلى دور الثمانية من مونديال قطر، بعد الفوز مساء الإثنين على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 4-1، في مباراة تألق فيها كل نجوم "السيليساو".

لاعبو البرازيل قاموا بحمل لافتة تضخم تحمل اسم بيليه وصورته وهو يحتفل بالفوز بكأس العالم، حيث كان ملعب 974 الذي استضاف المباراة يعج بصور بيليه تكريمًا له.

يذكر أن بيليه قد دخل إلى المستشفى قبل عدة أيام، حيث يواصل معاناته مع مرض السرطان، وحسب التقارير فإن حالته تسوء، رغم إصرار بناته على أنه بخير.

ويعد بيليه اللاعب الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي حقق لقب كأس العالم في ثلاث مناسبات، وذلك في نسخ 1958 و1962 و1970.