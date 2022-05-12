ابنة بيليه تُكذب التقارير بشأن وضعه الصحي: ما يُقال عنه ظلم!

ابنة بيليه تحدثت عن وضعه الصحي الحالي، حيث يُعتقد أن أسطورة البرازيل يعيش أيامه الأخيرة.

أصرت فلافيا ناسيمينتو ابنة أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، أن والدها لا يعيش أيامه الأخيرة، بالنظر إلى التقارير المتكررة في الأيام الماضية حول وضعه الصحي المتراجع.

ابنة بيليه أكدت أن والدها لم يتم نقله إلى العناية التخفيفية، مما يقلل من أهمية التقارير التي تفيد بأنه كان في رعاية نهاية حياته، بعد دخول الأسطورة البالغ من العمر 82 عامًا إلى المستشفى نهاية الأسبوع الماضي بسبب معاناته من السرطان.

وقالت فلافيا في مقابلة مع قناة "جلوبو تي في" البرازيلية: "من الظلم إلى حد ما أن يقول الناس إنه في حالة حرجة وأنه يخضع للرعاية التخفيفية، هذا ليس الأمر".

ابنة بيليه أكدت على أنهم من وقت لآخر يحاولون ضبط دواء والدها، لأنه لا يستجيب بشكل كامل لعلاج السرطان الذي يتلقاه.

أحدث تقرير من الطاقم الطبي في مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو، والذي صدر يوم السبت، أكد أن بيليه في حالة مستقرة وأنه استجاب أيضًا بشكل جيد للعلاج من عدوى الجهاز التنفسي التي تعرض لها.

وقام مشجعو نادي سانتوس، الذي قضى فيه بيليه معظم مسيرته، بوقفة تضامنية خارج المستشفى، لإظهار دعمهم إلى أسطورة البرازيل.

وقال جيفرسون سيلفانو، رئيس مجموعة المشجعين: "نبث كامل طاقتنا إلى ملكنا، لكل ما فعله لكرة القدم على مستوى العالم، وكل ما فعله من أجل سانتوس".