بعد تسجيل هدف رائع..

تعرض ثنائي ريال مدريد فينيسيوس جونيور وداني كارباخال للإصابة خلال مواجهة فياريال اليوم السبت، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وحقق ريال مدريد الفوز بثنائية نظيفة عن طريق فيدي فالفيردي وفينيسيوس، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة، بفارق الأهداف خلف برشلونة المتصدر، والذي خاض مباراة أقبل، بينما تبقى فياريال في المركز الثالث بـ17 نقطة.

وأحرز فينيسيوس هدفًا مميزًا بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 72، ليضمن فوز الفريق الملكي.

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وعقب دقائق من تسجيل هدف التعزيز، شعر النجم الإسباني بآلام في الكتف، ما دفع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لإخراجه وإشراك النجم التركي أردا جولر بدلًا منه في الدقيقة 79.

وحسب صحيفة "ذا أتلتيك" فإن فينيسيوس بدأ المباراة مع ألمٍ في كتفه الأيسر، حيث أخبر أخبر الجهاز الفني بذلك (قبل صافرة البداية)".

وفي الوقت بدل الضائع، تعرض كارباخال لإصابة عنيفة، حيث اصطدمت ركبته بلاعب فياريال يريمي بينو، ليسقط على الأرض مش شدة الألم، بينما ظل يصرخ ويبكي بشدة، حتى خرج على "نقالة" حيث لم يستطع الوقوف على قدميه.