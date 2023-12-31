سيتم تقديم تقرير طبي جديد عقب الجراحة

تلقت جماهير برشلونة ضربة موجعة في اليوم الأخير من 2023، يتعلق بغياب طويل لأحد لاعبي الفريق المصابين.

وأعلن برشلونة في بيان رسمي خضوع الظهير الأيسر ماركوس ألونسو، لعملية جراحية الأسبوع المقبل، قائلًا: "ستُجرى للاعب عملية جراحية لعلاج الألم الذي يعاني منه في الظهر (يمنعه من ممارسة الرياضة بشكل طبيعي)".

وأتم بيان النادي الكتالوني: "سيتم تقديم تقرير طبي جديد عقب خضوع اللاعب للعملية الجراحية (من أجل متابعة تطورات حالته وتحديد موعد العودة).

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جدير بالذكر أن ماركوس ألونسو خاض مع برشلونة هذا الموسم 7 مباريات في جميع المسابقات، لم يسجل أو يصنع، علمًا بأنه لم يشارك منذ مواجهة شاختار في دوري أبطال أوروبا قبل أسابيع.

وتواصل الإصابات ضرب صفوف برشلونة الإسباني خلال الفترة الماضية، حيث خضع تير شتيجن لعملية جراحية في الظهر، إلى جانب جافي الذي خضع لجراحة الرباط الصليبي.