ماذا فعل؟

يحظى فيكتور جيوكيريس، مهاجم سبورتنج لشبونة، باهتمام أكبر الأندية الأوروبية، بعدما لفت الأنظار بسجله التهديفي الاستثنائي مع الفريق البرتغالي.

وحسب تقارير صحفية، فقد ارتبط اسم جيوكيريس بالعديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على غرار "آرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد"، إضافة إلى برشلونة من إسبانيا وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ويقدم المهاجم السويدي مستويات مميزة هذا الموسم إذ سجل 23 هدفًا في مختلف المسابقات، كان أبرزها (هاتريك) في الفوز على مانشستر سيتي (4-1) بدوري أبطال أوروبا، ما اعتبره البعض بمثابة التفوق على إرلينج هالاند.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورغم أن صاحب الـ26 عامًا لم يكشف عن رغبته بشأن الخطوة المقبلة في مسيرته، إلا أن حسابه الرسمي على إنستجرام قد ألمح إلى الخطوة "الأقرب إلى قلبه".

ويتابع جيوكيريس على منصة وسائل التواصل الاجتماعي كل الأندية التي لعب لها في مسيرته إلى جانب "ريال مدريد فقط"، ما أثار تكهنات بشأن تفضيله الانتقال المحتمل إلى ملعب سانتياجو برنابيو.

وتقدر القيمة السوقية للنجم السويدي بـ70 مليون يورو، علمًا بأن عقده مع لشبونة ينتهي في صيف 2028، بشرط جزائي يتراوح بين 75 و100 مليون يورو.