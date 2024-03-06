"لسنا قادرين على التواصل معه".. تصاعد الخلاف بين منتخب مصر وليفربول بسبب محمد صلاح!

يتوقع مشاركته أمام السيتي

تتصاعد الأزمة بين منتخب مصر ونادي ليفربول بسبب موقف النجم محمد صلاح، الذي تعرض للإصابة مع الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية خلال يناير الماضي.

غادر صلاح معسكر الفراعنة في البطولة القارية، ليستكمل برنامجه العلاجي في ليفربول، الأمر الذي أثار عاصفة من الجدل في مصر.

وبعد تعافي "مو" من إصابته (عقب انتهاء كأس أمم أفريقيا)، تعرض لإصابة جديدة بعدما شارك في 45 دقيقة فقط مع ليفربول الشهر الماضي، قبل أن يشارك اليوم الأربعاء في تدريبات الريدز.

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وأعلن منتخب مصر اختيار صلاح في القائمة الدولية المشاركة في كأس Winsunited الودي خلال الفترة بين 22 و26 مارس، بمشاركة "كرواتيا وتونس ونيوزيلندا".

وطلب ليفربول من الاتحاد المصري إراحة صلاح من المعسكر المقبل، لأنه ما زال يتعافى من الإصابة، لكنه الاتحاد المصري رفض وأبدى رغبته في أن يقيّم طبيب المنتخب حالة اللاعب.

وحسب صحيفة ديلي ميلي، فإن "أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن أنهم غير قادرين على الاتصال بنجم ليفربول"، علمًا بأنه يتوقع أن يشارك لبضع دقائق في مباراته المهمة ضد مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي.