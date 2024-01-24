لست أفضل من رونالدو .. فرمان بيريز يهدد مستقبل فينيسيوس في ريال مدريد!

ماذا قرر رئيس الملكي؟

يبدو أن المستقبل لا يخبئ "مسيرة أسطورية" لفينيسيوس جونيور داخل جدران ريال مدريد، رغم كونه أحد أبرز نجوم الفريق في الفترة الأخيرة.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يعتقد أن "فينيسيوس لا يملك الملف الشخصي ليكون رقم واحد في النادي الملكي".

وأضافت: "يرى بيريز أن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان هو الأجدر بهذه المكانة في الميرنجي، لذا سيسعى للتعاقد معه في الصيف المقبل (مجانًا)، بعد انتهاء عقده مع النادي الباريسي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبدأ فلورنتينو بالفعل في بناء فريق جديد، بضم الثنائي الفرنسي كامافينجا وتشواميني بمقابل 120 مليون يورو، بعد صراع مع بي إس جي، بالإضافة إلى جود بيلينجهام (نجم دورتموند).

ولفتت الصحيفة إلى أنه "إذا جاء اليوم الذي يرتدي فيه مبابي اللون الأبيض، فسوف يرى فينيسيوس ما سيحدث عندما يُضغط على الزر الأحمر لطرده من النادي (للمساعدة في تمويل عقد كيليان).

وختمت: "على فينيسيوس أن يلاحظ جيدا ما حدث لكريستيانو رونالدو، اللاعب الأعظم في تاريخ ريال مدريد الحديث، الذي غادر العاصمة الإسبانية من الباب الخلفي، وما زال بيريز يتحدث عنه بالسوء حتى اليوم".