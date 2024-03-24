"لدينا نفس الرقم".. تصريح مثير من زيدان عن بيلينجهام!

لسنا في العمر ذاته.. ولكن!

عاد زين الدين زيدان إلى غرفة ملابس ريال مدريد بعد غياب 1026 يومًا، حين كان مديرًا فنيًا للنادي الملكي في ولايته الثانية.

وشارك زيدان في مباراة خيرية بين أساطير ريال مدريد وأساطير بورتو، على ملعب سانتياجو برنابيو، خسرها الفريق الملكي بهدف نظيف.

وحظي زيدان باستقبال رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، قبل أن يصرّح الأسطورة الفرنسية: "من المميز دائمًا أن أكون هنا، إنه لشرف لنا جميعًا".

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ووضع زيدان أغراضه في خزانة جود بيلينجهام بغرفة الملابس، وعن ذلك علق: "من رقم خمسة إلى رقم خمسة، لسنا في العمر نفسه، لكن لدينا نفس الرقم".

وختم: "جود بيلينجهام مذهل، نحن محظوظون بوجوده في ريال مدريد، إنه جيد جدًا، وآمل أن يجلب لنا الكثير من الألقاب".