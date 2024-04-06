لحظة إحباط .. مدرب الوحدة يتراجع عن قراره المتهور قبل مواجهة الاتحاد

ضغط على الإدارة لزيادة مكافآت السوبر!

ترك اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب الوحدة، جماهير فريقه في حالة حيرة بسبب موقفه المتغير، قبل ساعات من مشاركة الوحدة في بطولة كأس السوبر السعودي.

وفجر دونيس، مفاجأة من العيار الثقيل، في المؤتمر الصحفي عقب مباراة فريقه أمام أهلي جدة، حيث أعلن أنه يفكر جديًا في الرحيل عن الفريق وعدم خوض مباراة الاتحاد في كأس السوبر.

إلا أن صحيفة "الرياضية" السعودية، نقلت عن مصادر رسمية في مجلس إدارة الوحدة، أن دونيس مستمر مع الفريق ولا توجد أي نية لرحيله حاليًا، خصوصًا في ظل علاقته الجيدة بمسؤولي النادي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت الصحيفة، إلى أن المدرب اليوناني اجتمع بأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي قبل بضعة أيام ولم يتطرق أي منهم خلال الاجتماع إلى رحيل دونيس.

واستبعدت مصادر "الرياضية" رحيل دونيس قبل مواجهة الاتحاد، الإثنين، في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، مشيرًا إلى أن تصريحات المدرب اليوناني، جاءت في لحظة إحباط بعد التعادل مع الأهلي رغم التقدم بهدف، أو محاولةً لتحفيز الإدارة على زيادة مكافآت اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني خلال ما تبقى من الموسم الجاري.

وكان الحساب الرسمي لنادي الوحدة، قد نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "X"، صورًا لبعثة الفريق متوجهة إلى أبوظبي للمشاركة في السوبر السعودي، ويتقدمها دونيس.