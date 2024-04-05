مفاجأة | الوحدة "بدون مدرب" أمام الاتحاد في كأس السوبر .. دونيس يرفض السفر مع لاعبيه!

قرار مفاجئ من مدرب نادي الوحدة..

في مفاجأة من العيار الثقيل.. أعلن اليوناني جورجوس دونيس، المدير الفني لنادي الوحدة السعودي، عدم مرافقة الفريق إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي.

بعثة الوحدة تغادر خلال ساعات قليلة إلى أبوظبي؛ من أجل خوض منافسات بطولة كأس السوبر السعودي، التي تشهد مشاركة الهلال والنصر والاتحاد أيضًا.

ووفقًا لبرنامج "أكشن مع وليد"؛ جاء قرار دونيس المثير للجدل، بعد دقائق من نهاية مباراة فريقه أمام الأهلي، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، والتي انهت بالتعادل الإيجابي (1-1).

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البرنامج الرياضي الشهير كشف عن أن المدير الفني اليوناني، غاضب من الأوضاع المالية السيئة في نادي الوحدة؛ وهو ما دفعه إلى اتخاذ هذا القرار.

وأشار البرنامج، إلى أنه على ما يبدو أن كل محاولات جورجوس دونيس، مع إدارة نادي الوحدة؛ من أجل حل الأزمة المالية، ومنحه هو ونجوم الفريق مستحقاتهم، قد باءت بالفشل.

جدير بالذكر أن الوحدة سيواجه الاتحاد، يوم 8 أبريل 2024، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي؛ على أن يلتقي الفائز، مع الفريق المتأهل من ديربي الهلال والنصر، في المشهد الختامي للمسابقة.