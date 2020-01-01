تريساكو: حكام الدوري السعودي من النخبة، ومشكلتنا في دوري أبطال أوروبا

رئيس لجنة الحكام رد على الكثير من الاستفسارات

قال فرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم أن جميع الحكام المختارين للتحكيم في مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين هم من النخبة وأصحاب المستوى الجيد جدًا.

لجنة الحكام بالاتحاد عقدت اليوم الأربعاء ورشة عمل لممثلي وسائل الإعلام للحديث معهم حول مشاكل التحكيم والرد على استفساراتهم الخاصة بالحكام في الدوري السعودي.

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وقد أوضح الإسباني تريساكو أن لجنته تواجه مشكلة في تكليف حكام النخبة في أوروبا بإدارة مباريات الدوري السعودي بسبب مباريات دوري أبطال أوروبا، مشددًا على أن جميع الحكام المختارين هم من الدوليين وأصحاب الجودة العالية.

مضيفًا "نواجه مشاكل بسبب تكليف حكام النخبة لقيادة دوري أبطال أوروبا وتأخر إعلان تعيينهم، وبالتالي تعذر قدومهم إلى السعودية".

وعن طبيعة اختيار الحكام، قال تريساكو "جميع من يأتي إلى الدوري السعودي من الحكام حاصل على الرخصة المعتمدة لتطبيق تقنية الفيديو "VAR"".

وأكد الإسباني أن الوضع حاليًا صعب للغاية على صعيد اختيار الحكام بسبب انتشار فيروس كورونا القاتل في العالم، إذ سيجعل هذا الأمر عملية جلب الحكام من أوروبا خلال الأيام القادمة صعبة.

وحول عدم اختيار حكام من خارج القارة العجوز، قال الإسباني "لا توجد سوى 5 دول في قارة آسيا يُطبقون تقنية الفيديو، كما أنه لا يوجد إجماع على الاستعانة بهم، أحضرنا حكام من كوريا الجنوبية مرتين أو ثلاثة فقط".

تابع "ثقافة كرة القدم المختلفة والمعقدة في أمريكا الجنوبية تمنعنا من جلب حكام من هناك لإدارة مباريات الدوري السعودي".