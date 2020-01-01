هل ينجح السومة ورفاقه في فعل ما عجز عنه كل نجوم الدوري السعودي أمام براد جونز؟

مباراة منتظرة في الدوري السعودي مساء الخميس بين النصر والأهلي

يحل الأهلي ضيفًا على النصر في قمة الجولة الـ20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ويُقام اللقاء عند الساعة الـ7:40 دقيقة من مساء غدٍ الخميس على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز.

النصر يدخل اللقاء بهدف الفوز فقط، حتى يُواصل مطاردة الهلال في الصدارة والذي يبتعد عنه بفارق 3 نقاط، إذ يمتلك العالمي 41 نقطة مقابل 44 للزعيم، فيما يتواجد الأهلي ثالثًا بـ33 نقطة ويأمل في العودة إلى حدة بنتيجة إيجابية تُعبده جزئيًا للمنافسة على اللقب.

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ويحتفظ براد جونز حارس مرمى النصر بإنجاز مذهل منذ ارتدى القميص الأصفر وبدأ اللعب في الدوري السعودي، وهو عدم قبوله لأي هدف من خارج منطقة الجزاء.

جونز الذي انضم للنصر مطلع الموسم الماضي لعب 43 مباراة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين حتى الآن، بواقع 25 مباراة الموسم الماضي و18 هذا الموسم، وكانت حصيلة الأهداف التي دخلت مرماه من تسديدات من خارج منطقة الجزاء 0.

وبشكل عام، لم يدخل مرمى النصر خلال تلك الفترة سوى هدف واحد من خارج منطقة الجزاء، وسجله فهد الأنصاري لاعب الفيصلي في مرمى عبد الله العويشير الموسم الماضي.

وسدد لاعبو الدوري السعودي 34 تسديدة من خارج منطقة الجزاء على مرمى حارس المرمى الأسترالي، لكنه نجح في التصدي لهم جميعًا ليُحافظ على نظافة شباكه من الأهداف بعيدة المدى.

على الجانب الآخر، الأهلي السعودي هو أكثر أندية الدوري السعودي هذا الموسم تسديدًا على المرمى من خارج منطقة الجزاء بواقع 33 تسديدة، وقد حاول نجومه التسديد من خارج المنطقة 96 مرة.

الهلال صاحب الريادة في عدد الأهداف من خارج منطقة الجزاء هذا الموسم في الدوري السعودي برصيد 10 أهداف، يليه الاتفاق بـ7 ثم الرائد بـ6 أهداف، وبعدهم يأتي الأهلي بخمسة أهداف ومعه الوحدة والحزم.

وسجل أهداف الأهلي الخمسة من خارج منطقة الجزاء هذا الموسم الثلاثي دجانيني تفاريس هدفين وعمر السومة هدفين ولوكاس ليما، والثلاثي سيكون حاضرًا خلال موقعة الغد أمام النصر وبراد جونز.

ويُعد المهاجم السوري هو الأكثر تسديدًا على المرمى من خارج منطقة الجزاء في الأهلي والدوري السعودي بشكل عام برصيد 14 تسديدة من إجمالي 31 محاولة، يليه الظهير الأيسر البرازيلي ليما بـ4 تسديدات من إجمالي 17 محاولة.

المثير أن دجانيني تفاريس حاول التسديد من خارج منطقة الجزاء 7 مرات، سدد منهم مرتين فقط على مرمى المنافسين لكن النتيجة كانت هدفين مما قد يجعله الأكثر دقة بين نجوم الراقي.