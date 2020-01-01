لجنة الانضباط السعودية تعاقب الأهلي بسبب السمسرة

كان النادي الأهلي قد مر بمرحلة فاصلة بعد رحيل أحمد الصائغ وتقديم استقالته

قررت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم توقيع عقوبات على فريق النادي الأهلي، بعد تقرير وزارة الرياضة حول مخالفاته في الجمعية العمومية.

وتضمنت العقوبات تغريم الأهلي 100 ألف ريال، وغرامة على أحمد بامعوضة 50 ألف ريال، واستقطاع المبالغ المدفوعة للوسطاء من مستحقات اللاعبين وإعادتها لخزينة النادي.

البيان الذي تم نشره عبر الموقع الرسمي جاء فيه : "إشارة إلى التقرير المحال من قبل وزارة الرياضة بعد اكتمال التحقيقات فيما أسفرت عنه الجمعية العمومية غير العادية للنادي الأهلي وفيما يخص المخالفات المرتبطة بلائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين ولائحة العمل مع الوسطاء".

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وأضاف البيان : "قامت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بدراسة المخالفات المشار إليها في التقرير وخاصة فيما يتعلق بقيام النادي بدفع عمولات لوسطاء اللاعبين دون وجود عقود مبرمة بين الوسيط والنادي".

وكان النادي الأهلي قد مر بمرحلة فاصلة بعد رحيل أحمد الصائغ وتقديم استقالته وفتح باب الترشح على رئاسة النادي.

يُذكر أن النادي الأهلي قد شهد الفترة الماضية تولي عبدالإله مؤمنة رئاسة النادي، بشكل رسمي عقب عدم دخول أي مرشح آخر الانتخابات ضده.