"لا يُسجل سوى ضد جبل طارق" .. هجوم غريب على كيليان مبابي

المهاجم الفرنسي لم يُقدم الأداء المطلوب خلال مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند

شن الصحفي الفرنسي ديديه روستان هجومًا عنيفًا أقل ما يُوصف به بالغريب على مهاجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، عقب مواجهة الفريق الفرنسي مع بوروسيا دورتموند في ذهاب دوري أبطال أوروبا.

العملاق الألماني نجح في هزيمة نظيره الفرنسي بهدف نظيف قبل أن يلتقيه مجددًا في موقعة الإياب الحاسمة على ملعب بارك دي فرانس مساء الثلاثاء القادم.

ولم يُقدم مبابي الأداء المطلوب خلال اللقاء، سواء حين بدأه في مركز المهاجم الصريح أم حين انتقال خلال الشوط الثاني إلى الجناح الأيمن، إذ لم يُسدد سوى 3 مرات على المرمى منها واحدة فقط بين القائمين والعارضة وقد ارتدت من القائم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

روستان تحدث لقناة مجلة ليكيب الفرنسية واصفًا مبابي بأنه لا يُسجل سوى ضد الفرق الضعيفة ولا يُمكن مقارنته باللاعبين أمثال ليونيل ميسي ونيمار.

وأضاف "مبابي يُسجل عُشر أهدافه ضد فرق مثل جبل طارق، عليه أن يتوقف عن تلك الأهداف اللعينة وتلك الإحصائية اللعينة. تقولون أنه أفضل لاعب في العالم لكنه لا يُظهر ذلك، ميسي ونيمار في مثل عُمره كانا في كل مكان في الملعب".