"لا أريده!"

كشف فرناندينيو، نجم مانشستر سيتي السابق، عن مفاجأة تتعلق بالمدير الفني بيب جوارديولا ونجم الفريق كيفن دي بروينه.

ويعد دي بروينه نجم فريق جوارديولا الأول، الذي توج بجميع البطولات الممكنة، في الحقبة التي بدأت موسم 2016-20217، وهو اللاعب الوحيد المتواجد حاليًا من الحقبة السابقة لبيب.

وقال فرناندينيو في لقاء مع لاعب كرة القدم البرازيلي السابق دينيلسون: "جوارديولا كان بإمكانه ضم دي بروينه عندما كان مدربًا لبايرن ميونخ، حيث كان النجم البلجيكي يلعب لفولفسبورج".

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وأضاف: "قالت إدارة الكشافة في بايرن نحن ننظر إلى هذا الطفل، ماذا لو أحضرناه إلى هنا؟ لكن بيب أجاب بما لا يمكن تصوره: لا، لا أريده، لا أعتقد أنه يتناسب مع فريقنا".

وكان كيفن متألقًا بالفعل في ألمانيا، حيث وصل في فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2013/2014، وفي الموسم التالي أصبح أفضل صانع ألعاب (21 تمريرة حاسمة) وحصل على لقب أفضل لاعب في الدوري الألماني.

وبعد عام واحد فقط من اهتمام قسم الكشافة البافاري، انتهى الأمر بكيفن في مانشستر سيتي، وبعد موسم آخر أصبح بيب جوارديولا مديرًا فنيًا له.