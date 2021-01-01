"لا يجب أن يتعجّل فاتي في العودة لأن ذلك يهدد مستقبله"

زميله يرى ذلك

قال نجم نادي برشلونة الصاعد أوسكار مينجويزا إن زميله أنسو فاتي لا يجب أن يكون متسرعًا في العودة من الإصابة، نظرًا لأنه أمامه سنوات عديدة.

وصٌنِف أنسو فاتي باعتباره أحد أهم المواهب الواعدة في عالم كرة القدم منذ أن تم تصعيده للفريق الأول لبرشلونة للمرة الأولى منذ عامين، حتى أنه تمكن من حجز مكانة أساسية له هذا الموسم رفقة المدرب الجديد رونالد كومان.

لكن أتت الرياح بما لا تشتهيه السفن، أصيب فاتي وفقد برشلونة أحد أهم عناصره، خيبة أمل كبرى خصوصًا وأن الغياب قد طال أمده، ولا يعرف إذا ما كان عند عودته سيسترد مستواه سريعًا أم يتعرض لنفس ما تعرض له عثمان ديمبيلي.

وحول ذلك، قال مينجويزا إنه لا ينبغي أن يكون أنسو فاتي في عجلة من أمره للتعافي من إصابته واستعجال عودته للملاعب، وذلك لأن الاندفاع حاليًا سيكون له عواقب في المستقبل.

وأضاف: "من الأفضل أن يعود إلى التمرينات والملاعب شيئًا فشيئًا ويعزز الفرصة ليكون تعافيه كاملصأ، وذلك لتجنب المشاكل الرئيسية في المستقبل".

وتابع: "أريده أن يتعافى في أسرع وقت ممكن بكل تأكيد، ولكن إذا كان يجب أن ينتظر ثلاثة أو أربعة أشهر حتى يتعافى بشكل تام، فهذا يعني أنه سيتعافى جيدًا لأنه صغير جدًا ولديه سنوات عديدة أمامه".

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هكذا، يصبح لحاق فاتي بمباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد من شبه المستحيل، حيث ستلعب المباراة يوم 11 أبريل بملعب ألفريدو دي ستيفانو، خاصة مع الحديث عن عملية جراحية ثالثة.