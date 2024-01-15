لا يتوقف عن إثارة الجدل.. كروس يخالف لاعبي ريال مدريد بسبب "كلمة عربية"!

بعدما انتقد اللاعبين الذين اختاروا الدوري السعودي!

واصل توني كروس نجم ريال مدريد إثارة الجدل، وذلك خلال احتفاله بالتتويج بلقب كأس السوبر الإسباني في ملعب الأول بارك بالرياض.

وفاز ريال مدريد على برشلونة بنتيجة (4-1) أمس الأحد، ليحصد لقب السوبر للمرة 13 في تاريخه.

وارتدى جميع لاعبي الفريق قمصانا عليها كلمة "أبطال" باللغة العربية، خلال الاحتفال باللقب على أرض الملعب بالعاصمة السعودية، لكن كروس كان الوحيد الذي ظل مرتديًا قميصه في المباراة (دون كلمة أبطال).

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وواجه النجم الألماني صافرات الاستهجان من الجماهير السعودية في المباراة النهائية، لحظة خروجه من الملعب، ليحل مكانه زميله لوكا مودريتش، وهو ما سبق وحدث في مباراة نصف النهائي أمام أتلتيكو مدريد.

وجاءت صافرات الاستهجان السعودية بعد تصريحات كروس، التي انتقد فيها اللاعبين الذين اختاروا الذهاب للعب في الدوري السعودي للمحترفين، الصيف الماضي.