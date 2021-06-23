لا يأس مع الحياة.. مانشستر يونايتد يقترب من حسم صفقة سانشو

الأمور تقترب من النهاية..

أوشك انتقال جادون سانشو من بوروسيا دورتموند إلى مانشستر يونايتد أن يصبح حقيقة، بعدما تقدم النادي الإنجليزي بعرض جديد لقيّ قبولًا مبدئيًا من الإدارة الألمانية.

وكان دورتموند في وقت سابق قد أعلن أنه على استعداد للاستغناء عن سانشو في هذا الميركاتو الصيفي حال أن وصل العرض المناسب له، بعد رفض رحيله بكل السبل العام الماضي.

ولطالما كان مانشستر يونايتد هو المهتم الأكبر بالحصول على خدمات صاحب الـ22 عامًا، لكن عرضه الأول لم يلق قبول دورتموند، غير أن ذلك لم يقلل من عزم الشياطين الحمر أبدًا.

ما هو العرض الجديد من مانشستر يونايتد لدورتموند بشأن سانشو؟

صحيفة "بيلد" الألمانية كشفت أن مانشستر يونايتد رفع عرضه ليصل إلى 90 مليون يورو أو ما يعادله بالجنيه الاسترليني، تمامًا كما أراد دورتموند.

العرض الأول من إدارة إد وودارد كان 75 مليون جنيه استرليني فقط، وقد تم مقابلته بالرفض، وطلب دورتموند آنذاك بوضوح 90 مليون يورو أو ما يعادله.

بالفعل رضخت إدارة يونايتد لرغبة دورتموند، وبحسب بيلد فإنها قد أبلغت النادي الألماني استعدادها لزيادة العرض المادي ليصل إلى طلبات الفيستيفاليين.

كيف ساهم منتخب إنجلترا في تثبيت قيمة سانشو؟

بوروسيا دورتموند كان يأمل في أن يقدم سانشو أداءً مميزًا مع منتخب إنجلترا في يورو 2020، وبالتبعية يصير منطقيًا أن يُغالي النادي في طلباته المادية بشأنه.

لكن المدرب الإنجليزي جاريث ساوثجيت لم يدفع بسانشو أساسيًا في أي مباراة وفضّل عليه خيارات أخرى، وهو ما ساهم بصورة أو بأخرى في تثبيت قيمته بـ90 مليون يورو فقط.

وشارك سانشو في اليورو لدقائق معدودة كانت أمام التشيك في آخر مباريات دور المجموعات.

هل اقترب سانشو من الانضمام رسميًا إلى مانشستر يونايتد؟

في ختام تقريرها، أكدت بيلد على أن الاتفاق بين دورتموند واليونايتد بات وشيكًا للغاية، وأنها مسألة أيام فقط وسيتم الإعلان رسميًا عن عودة سانشو إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من ملعب أولد ترافورد.

دورتموند حدد موعد 23 يوليو كحد أقصى لرحيل سانشو قبل بداية الاستعدادات للموسم الجديد، ومانشستر يونايتد يكثف ضغطه وتحركاته لإنهاء الأمور في أقرب وقت ممكن.

الجدير بالذكر أن رحيل سانشو عن دورتموند بهذه القيمة يعزز من فرص بقاء إرلينج هالاند، فمبلغ 90 مليون يورو سيحل تقريبًا كافة الأزمات الاقتصادية والعجز في سيجنال إيدونا بارك.

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