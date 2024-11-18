"لا فائدة للنصائح".. روماريو يهاجم فيتور روكي ويطالبه بأمر واحد!

ماذا قال أسطورة البرازيل؟

شن أسطورة الكرة البرازيلية روماريو هجومًا على المهاجم الشاب فيتور روكي، لاعب برشلونة المعار إلى ريال بيتيس، مشيرًا إلى أنه "لن يتعلم شيئًا منه".

وقال لاعب برشلونة السابق وبطل العالم مع البرازيل في مونديال 1994، إنه "لا فائدة من إعطاء النصائح لفيتور روكي أو لغيره، لأنهم لن يتعلموا شيئًا".

وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام برازيلية نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "يجب عليهم مشاهدة اللقطات المميزة مرارًا وتكرارًا، حتى ربما يفهمونها يومًا ما".

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وواصل: "ليس فيتور روكي وحده، بل هناك الكثير من اللاعبين الذين يجب عليهم مشاهدة هذه المقاطع، لا فائدة من إعطاء النصائح لأي لاعب، فهم بحاجة إلى مشاهدة اللقطات المميزة مرارًا وتكرارًا حتى يتقنوا المهارات".

وشدد على أنه "لا يجب مقارنة المهاجمين الحاليين به أو برونالدو (الظاهرة)"، فهم بحاجة إلى العمل الجاد لبلوغ مستوى الأساطير.