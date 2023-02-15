"لا علاقة لي بكم" .. تركي آل الشيخ يصدم الهلال في صفقة ليونيل ميسي

ميسي هو هدف الهلال الصيفي دون منازع، لكنه تحدٍ صعب

في وقت يحتاج به الهلال السعودي لجهود كافة المنتمين له، للضغط لإتمام صفقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، يرفض تركي آل الشيخ؛ وزير الترفيه السعودي، ذلك نهائيًا.

صحيفة برازيلية كانت قد تحدثت في تقريرها أمس الثلاثاء، عن اجتماع بين وزير الترفيه؛ المعروف بهلاليته، وناصر الخليفي؛ رئيس النادي الباريسي، في قطر، في محاولة لتسهيل عملية انتقال ليو للزعيم في الصيف المقبل.

لكن آل الشيخ نفى ذلك نهائيًا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، موضحًا أنه لم يقم بزيارة قطر منذ عام 2015.

وشدد وزير الرياضة السابق على أنه حاليًا ليس له أي علاقة بالكرة السعودية، إنما فقط مجرد مشجع دون دور مؤثر، ليؤكد من جديد ما كان قد أعلنه من قبل عن اعتزاله كل ما يتعلق بالهلال، بعد تعرضه للإساءة من قبل جماهيره.

يذكر أن ميسي دخل الفترة الحرة في عقده مع سان جيرمان في يناير الماضي، ورغم تأكيد الصحافة الأجنبية على اتفاقه مع مجلس الخليفي على تجديد العقد إلا أنه حتى الآن لم يطرأ أي جديد رسمي في هذا الملف.