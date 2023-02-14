تركي آل الشيخ يتدخل .. اجتماع حاسم مع الخليفي في قطر لضم ليونيل ميسي للهلال

يبدو أن وزير الترفيه السعودي لم يعتزل كل ما يتعلق بالهلال بعد كما أعلن من قبل

"لا تراجع ولا استسلام" شعار رفعته إدارة نادي الهلال السعودي بشأن صفقة استقدام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، إذ لجأت لأطراف جديدة، للتوسط لها عند إدارة النادي الباريسي برئاسة القطري ناصر الخليفي.

ليو دخل الفترة الحرة في عقده مع سان جيرمان في يناير الماضي، وحتى هذه اللحظة لم يطرأ أي جديد في ملف تجديد عقده، وإن كانت بعض التقارير تتحدث عن اتفاق تم بالفعل بينه وبين إدارة ناديه على التجديد خلال الفترة المقبلة، لكن ليس هناك أي شيء مؤكد بعد.

ووفقًا لصحيفة "bolavip" البرازيلية فإن مصادر سعودية أكدت لها أن الهلال سيفعل كل ما يتطلبه الأمر، لحسم صفقة ميسي في الميركاتو الصيفي المقبل، خاصةً وأنه بعد ضم النصر للبرتغالي كريستيانو رونالدو، لم يعد هناك مستحيل.

وأوضحت الصحيفة كذلك أن مصادر مقربة من الناديين السعودي والفرنسي، أشارت إلى أن تركي آل الشيخ؛ وزير الترفيه السعودي والمعروف بهلاليته، تدخل في الصفقة، وعقد اجتماعًا في قطر مع ناصر الخليفي، وناقشا ما يمكن أن يقدمه الجانب السعودي، لإتمام الصفقة لصالح الزعيم.

حديث الصحيفة البرازيلية عن تدخل آل الشيخ ربما يتنافى مع ما أعلنه الوزير من قبل عن اعتزاله كل ما يخص الهلال وتركيزه على ناديه الإسباني ألميريافقطخلالالفترةالمقبلة، بعد تعرضه لهجوم كبير من قبل الهلاليين في مختلف المناسبات، لكن ستكشف الأيام المقبلة مدى صحة تدخله من عدمه.