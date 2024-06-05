"لا تفعل شيئًا مجنونًا".. أنشيلوتي يطالب نجم ريال مدريد بالبقاء!

كلمات قوية من المدرب الإيطالي..

ما زال مستقبل ناتشو فرنانديز قائد ريال مدريد غامضًا بشأن إمكانية بقائه مع الفريق في الموسم المقبل، علمًا بأن عقده انتهى بنهاية الموسم الجاري.

وارتدى ناتشو شارة قيادة ريال مدريد هذا الموسم، بعد رحيل كريم بنزيما، ليرفع ثلاثية السوبر الإسباني والليجا ودوري أبطال أوروبا.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن المدير الفني كارلو أنشيلوتي تحدث مع ناتشو بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وطلب منه الاستمرار لموسم آخر كقائد للمجموعة.

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وأوضحت الصحيفة أن أنشيلوتي قال لناتشو: "لا تفعل شيئا مجنونا (الرحيل)، ابق هنا معنا في ريال مدريد"، علمًا بأن النجم الإسباني أعلن قبل أشهر بأن هذا هو موسمه الأخير في النادي وأخبر كل من المدرب والرئيس فلورنتينو بيريز بذلك.

وقدم ناتشو أداء مثاليًا هذا الموسم في ظل الغيابات العديدة، إذ قاد دفاع ريال مدريد باقتدار في اختبارات صعبة أمام مانشستر سيتي وبايرن ميونخ وغيرهما.