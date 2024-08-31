"لا تفسير".. ميكيل أرتيتا يشن هجومًا على الحكم "المتناقض" في موقعة برايتون

بسبب طرد رايس..

هاجم الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، حكم مباراة فريقه أمام برايتون التي انتهت بالتعادل 1-1 اليوم السبت في افتتاح مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبينما كان آرسنال متقدمًا بهدف نظيف في الدقيقة 49، تلقى ديكلان رايس البطاقة الصفراء الثانية، ومن ثم الحمراء، بعدما حاول تأخير تنفيذ مخالفة لصالح برايتون، حيث أبعد الكرة جانبًا، ما دفع الحكم كريستوفر كافانا لطرده (بعد الإنذار الثاني).

وقال أرتيتا في تصريح لـ"TNT SPORTS": "في الشوط الأول، قام لاعب برايتون بالأمر نفسه (أزاح الكرة جانبًا)، لم يحصل على بطاقة صفراء".

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وأضاف: "يجب أن يكون الحكم متسقًا وغير متناقض في قراراته، وإذا كانت هذه هي الحالة، فيجب أن يتم طرد لاعب ثم يصبح الأمر 10 ضد 10".

وعندما سئل عما إذا كان قد حصل على تفسير للقرار، علق: "لا شيء، كما هو الحال دائمًا. كنا نستحق الفوز، رغم النقص العددي، لقد خسرنا نقطتين، بدأنا المباراة بشكل جيد وتقدمنا، لكن الطرد غير المباراة تمامًا، وحتى عندما لعبنا بـ10 لاعبين، كان رد فعل الجماهير مذهلًا، وخلقنا فرصتين كبيرتين".

يشار إلى أنه منذ تولي أرتيتا قيادة آرسنال، تلقى لاعبوه أكبر عدد من البطاقات الحمراء (16) في البريميرليج، ثم وولفرهامبتون وإيفرتون (13).