لأول مرة.. شاكيرا تشاهد الكلاسيكو لسبب آخر غير بيكيه!

"سبب وجيه للمتابعة"

لم يتوقع كثيرون أن تشاهد المغنية الكولومبية شاكيرا مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، بعد انفصالها عن جيرارد بيكيه، نجم البلوجرانا السابق.

واعتادت شاكيرا على مساندة بيكيه في مباريات الكلاسيكو قبل انفصالهما واعتزاله، لكنها شاهدت المباراة التي حسمها ريال مدريد (3-2) أمس الأحد في ملعب سانتياجو برنابيو لسبب آخر.

ونشرت شاكيرا صورًا عبر حسابها على منصة إكس، بينما تتابع المباراة عبر التلفاز، مشيرة إلى أن "اللافتات! سبب وجيه لمشاهدة الكلاسيكو".

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وروّجت اللوحات الإعلانية في ملعب سانتياجو برنابيو خلال المباراة بألبوم شاكيرا الجديد "Las mujeres ya no lloran"، الذي طرحته في مارس 2024.

وحسب صحيفة آس، فقد تكون هذه هي المرة الأولى التي تتابع فيها شاكيرا عن كثب مباراة مدريد وبرشلونة منذ انفصالها عن جيرارد بيكيه، كما ألمح بعض المشجعين.