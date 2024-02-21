"لأنه يشبه ريال مدريد!" .. زيدان يتنازل عن شرطه المُعقد من أجل عملاق أوروبا

3 عروض تغري الفرنسي للعودة إلى ساحة التدريب

شهدت الساعات الماضية، تطورات هائلة في مستقبل الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق، فيما يتعلق بوجهته المقبلة.

وكان زيدان قد أنهى فترة ولايته الثانية مع ريال مدريد في صيف 2021، ولم يتول قيادة أي فريق بعد الملكي الذي قاده لإنجاز تاريخي بالتتويج بـ3 ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا.

وكان بايرن ميونخ قد أعلن اليوم الأربعاء، رحيل مدربه الألماني توماس توخيل في نهاية الموسم الجاري، بسبب سوء نتائج الفريق البافاري.

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وكشفت مصادر لشبكة "سبورت 1"، أن زيدان بدأ يغير موقفه بشأن تولي قيادة بايرن ميونخ في الموسم المقبل، حيث يرى أنه نادٍ يملك مؤسسة قوية مثل ريال مدريد ولديه تاريخ كبير وظروف عمل رائعة، لذلك سيكون فرصة مناسبة له للعودة إلى الساحة التدريبية.

وأوضح المصدر، أن زيدان متشوق إلى العودة للملاعب بعد عامين من الراحة، وأمامه 3 خيارات هي: "يوفنتوس، بايرن ميونخ والمنتخب الفرنسي"، وهو لا يريد الذهاب إلى إنجلترا في الوقت الحالية.

وأوضح المصدر للصحيفة، أن زيدان سيكون مناسبًا تمامًا للعمل مع البطل التاريخي للدوري الألماني، لأنه يشبه الألمان في صفاته فهو منظم ومهووس للغاية بالتفاصيل، مضيفًا: "لكن إذا أراد المسؤولون في ميونخ الحصول عليه، فعليهم أن يحققوا رغباته الرياضية. إنه طموح للغاية ويخضع كل شيء للنجاح ولا يريد أن يترك أي شيء للصدفة".

وختم بأن الشيء الوحيد الذي يعكر صفو هذه الصفقة، هو عدم قبول زيدان للعمل في دولة لا يجيد التحدث بلغتها، لكنه مع البايرن سيعيد التفكير في هذا الأمر، حيث أن الأمر يروق له وهو يتابع أحداث الدوري الألماني باهتمام.