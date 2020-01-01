لايبزيج يواصل الضغط على بايرن ميونخ بالفوز على بريمن

انتصار هام..

استمر لايبزيج في منافسته على صدارة الدوري الألماني، وحقق فوزًا سهلًا على ضيفه فيردر بريمن بثلاثية نظيفة في إطار الجولة الثانية والعشرين من البوندسليجا.

المباراة التي أُقيمت على ملعب ريد بول آرينا كانت في متنازل كتيبة يوليان ناجلسمان، ولم يكن بريمن ندًا كما كان مفترضًا، فالفريق الشمالي كان من أخرج بوروسيا دورتموند من الكأس منذ أسبوع واحد.

لكن منذ البداية وهيّمن لايبزيج على مجريات المباراة وبعد الضغط استطاع أن يتقدم في الدقيقة 17 عبر ظهيره لوكاس كلوسترمان، قبل أن يُعزز زميله باتريك شيك من التقدم في الدقيقة 39.

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ومع مطلع الشوط الثاني أنهى نوردي موكيلي على أي آمال للضيوف للعودة في المباراة وأحرز ثالث الأهداف، ليتحصل لايبزيج على ثلاث نقاط هامة في مشوار المنافسة على درع البوندسليجا.

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هذا الانتصار رفع رصيد فريق ريد بول إلى النقطة رقم 45 ليتصدر بذلك جدول ترتيب الدوري مؤقتًا حتى يخوض بايرن ميونخ مباراته أمام كولن مساء الأحد.

في الوقت نفسه فإن فيردر بريمن بات في موضع الخطورة بوضوح، إذ يحتل المركز قبل الأخير برصيد 17 نقطة، ويبتعد عن مراكز الآمان بـ4 نقاط.

يذكر أن لايبزيج سيواجه توتنهام في ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل، وقد تعادل الفريق في الأسبوع الماضي مع بايرن ميونخ سلبيًا في الأليانز آرينا.