لاعب لايبزيج: لسنا مهتمين بالتعاقد مع ميسي أو نيمار

نركز على الشباب فقط..

يرى إيميل فورسبيرج، لاعب لايبزيج، أن فريقه ليس لديه الرغبة في التعاقد مع نجوم كبار من عينة ليونيل ميسي ونيمار، إنما التركيز ينصب على تطوير المواهب الشابة.

لايبزيج هو مشروع طموح في ألمانيا من قبل شركة ريد بول التي تمتلك أيضًا سالزبورج النمساوي، ويُقدم الناديان على استقدام أفضل المواهب الشابة في العالم بأسعار رخيصة ثم بيعهم بأسعار باهظة.

فورسبيرج كان واحدًا من المواهب التي جُلبت إلى لايبزيج بهذه الطريقة عام 2015 عندما كان في الدرجة الثانية، ومن بعدها تألق وطُلِب من عديد الأندية الأوروبية الكبرى.

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الدولي السويدي في تصريحات للصحافة قال "الجميع سيكون لديه رأي في كل كبيرة وصغيرة هنا ولكن ما يكننا فعله أن نسير في طريقنا.".

كما أضاف "إذا أراد الناس أن يقفوا في طريقنا، فسنحاول التغلب عليهم على أرض الملعب وليس في خارجه. لا نشعر بالغرور لنقول إننا أفضل فريق في ألمانيا الآن، ولكننا نأخذ الأمور خطوة بخطوة.".

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واستطرد "أستطيع أن أشعر بأننا نسير في الاتجاه الصحيح الآن، أعتقد أن المزيد من الناس يشعرون بذلك معنا أيضًا، الأغلب مقتنع أننا نفعل الشيء الصحيح حاليًا.".

وأتم "لسنا هنا لشراء ميسي أو نيمار أو مبابي، نحن هنا لشراء لاعبين صغار في السن وتطويرهم ولعب كرة القدم والشعور بالمرح، أعتقد أن الناس يمكنهم إدراك ذلك بالفعل.".

يذكر أن لايبزيج حاليًا يقطن في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني بفارق نقطة عن المتصدر بايرن ميونخ، مع وصوله لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا واستعداده لمواجهة توتنهام بعد 3 مواسم فقط من التأهل إلى البوندسليجا.