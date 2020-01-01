لايبزيج يخسر وجلادباخ ينتصر والبوندسليجا تشتعل

نتائج غير متوقعة..

تلقى لايبزيج خسارة مفاجئة على يد آينتراخت فرانكفورت بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب كوميرتس بارك آرينا في إطار الجولة التاسعة عشر من الدوري الألماني.

ألمامي توريه كان من افتتح التسجيل في الدقيقة 48، وتبعه سيل من الهجمات الضائعة عبر تيمو فيرنر هداف الضيوف وسط محاولات لا متناهية للايبزيج من أجل التعديل.

إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، ووسط التقدم سعيًا لإنقاذ المباراة تمكن فيليب كوسيتيتش من إنهاء آمال المتصدرين بهدف ثانٍ في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

هذه هي المرة الأولى التي يفشل فيها لايبزيج في التسجيل بمباراة بالبوندسليجا منذ مايو 2019، كما أنها الهزيمة الثالثة التي يتلقاها الفريق هذا الموسم والأولى في 2020.

ولحساب نفس الجولة، أشعل بوروسيا مونشنجلادباخ الصراع على صدارة ترتيب البطولة الألمانية بالانتصار الثمين الذي حققه على ضيفه ماينتس بثلاثة أهداف لهدف على ملعب بوروسيا بارك.

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روبين كوايسون هو من افتتح التسجيل لماينتس في الدقيقة 11، لكن الحسن بيليا تعادل في الدقيقة 24، المباراة تعقدت نسبيًا لكن عاد بيليا وأحرز الهدف الثاني في الدقيقة 77 ثم اختتم فلوريان نويهاوس المباراة بهدف في الدقيقة 88.

خسارة لايبزيج مع فوز مونشنجلادباخ تجعل جدول البوندسليجا في اشتعال، فعلى الرغم من بقاء الأول متصدرًا بـ40 نقطة، إلا أن كتيبة المدرب ماركو روز اقتربت كثيرًا وصارت في المركز الثاني برصيد 38 نقطة.

في الوقت نفسه، فإن مباراة بايرن ميونخ أمام شالكه والتي ستنطلق خلال دقائق قليلة تزداد أهميتها، ففي حال فوز البافاري سيخطف المركز الثاني ويصبح الفارق بينه وبين كتيبة يوليان ناجلسمان نقطة وحيدة فقط.

شالكه هو الآخر يحتفظ بحظوظه، ففي حال أن فاز على بايرن يرتفع رصيده ويصبح 36 نقطة ويقلص الفارق مع الصدارة لأربع نقاط فقط، ويتساوى مع منافسه وكذلك بوروسيا دورتموند.