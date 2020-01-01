رومينيجه: مانويل نوير هو أفضل حارس في التاريخ

لا تقلقوا بشأن نوبل..

اعتبر كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، أن حارسه مانويل نوير هو أفضل حارس في التاريخ.

تصريحات رومينيجه تأتي على خلفية تساؤل الصحافة حول مستقبل حراسة المرمى في العملاق البافاري بعد التعاقد مع ألكسندر نوبل بدءًا من الموسم المقبل.

وينتهي عقد نوير مع بايرن في صيف 2021، وتسعى حاليًا الإدارة البافارية لتمديد عقد حارسها لمدة طويلة، لكن الأمور لم تسر على ما يرام منذ إعلان قدوم نوبل.

رومينيجه في تصريحات للصحافة الألمانية قال "دعني أخبرك بوضوح أننا كُنّا لنرتكب خطأ جسيمًا إن أضعنا فرصة التعاقد مع أفضل حارس مرمى شاب مجانًا، لقد قام حسن صالح حميديتش بعمل مميز حقًا.".

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كما أضاف "نعلم أننا نمتلك نوير الآن ونريده أن يستمر معنا، لا نقاش في هذا الأمر، ولكن أتمنى أن يتفهم الجميع أن علينا النقاش مع اللاعبين ومستشاريهم أولًا.".

وأتم "لقد رأيت الجميع، أوليفر كان وسيب مايير، ومع كامل احترامي لهما، لقد كانا رائعين، لكن نوير غيّر مفاهيم حراسة المرمى وأخذها إلى مستوى آخر، إنه أفضل حارس مرمى في التاريخ.".

يذكر أن نوير رد على الانتقادات التي وجهت له مؤخرًا بتصدي خرافي أمام هيرتا برلين وصفه رومينيجه بأنه من أعظم ما رأى في متابعته لكرة القدم.